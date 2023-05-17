Херш: страны Европы во главе с Польшей тайно призывают Зеленского прекратить конфликт

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Группа стран Евросоюза во главе с Польшей оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского и требует остановить конфликт с Россией. Об этом заявил журналист-расследователь Сеймур Херш на своём сайте.

Фото: fb.com офис президента Украины

"Они тайно призывают Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку", — написал он.

Херш подчеркнул, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. Согласно перехватам, на данный момент Зеленский не готов к переговорам с Москвой, но Киев уже теряет поддержку со стороны своих соседей, указал журналист.