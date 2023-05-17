Пользователи Twitter* раскритиковали руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её публикации о саммите Совета Европы с участием украинских правозащитников, требующих наказать РФ за "военные преступления".
Комментаторы призвали главу ЕК "исчезнуть" из политической жизни Европы. По их мнению, после заявлений фон дер Ляйен всё больше граждан начинают испытывать ненависть к ЕС и Североатлантическому альянсу. Они также добавили, что её взгляды на мировую обстановку оторваны от реальности.
"Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — подчеркнул один из пользователей.
Его позицию поддержали и другие комментаторы. Они считают, что фон дер Ляйен представляет серьёзную опасность для Евросоюза и подрывает демократические ценности.
Ранее французский политик Флориан Филиппо порекомендовал запретить главе ЕК отдавать деньги европейских налогоплательщиков Украине.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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