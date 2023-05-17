Пользователи Twitter* призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России

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Пользователи Twitter* раскритиковали руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её публикации о саммите Совета Европы с участием украинских правозащитников, требующих наказать РФ за "военные преступления".

Фото: historica.fandom.com

Комментаторы призвали главу ЕК "исчезнуть" из политической жизни Европы. По их мнению, после заявлений фон дер Ляйен всё больше граждан начинают испытывать ненависть к ЕС и Североатлантическому альянсу. Они также добавили, что её взгляды на мировую обстановку оторваны от реальности.

"Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — подчеркнул один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие комментаторы. Они считают, что фон дер Ляйен представляет серьёзную опасность для Евросоюза и подрывает демократические ценности.

Ранее французский политик Флориан Филиппо порекомендовал запретить главе ЕК отдавать деньги европейских налогоплательщиков Украине.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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