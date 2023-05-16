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WSWS: Германия повторяет опыт Второй мировой войны против России

1:02
Мир

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин доказывает, что Германия следует своим "тёмным традициям" и планирует дальше воевать против России. Немецкие власти намерены начать новую "Вторую мировую войну". Об этом заявили аналитики издания WSWS.

WSWS: Германия повторяет опыт Второй мировой войны против России
Фото: avto.goodfon.ru

"Германия снова воюет с Россией, следуя тёмной традиции. В 20 веке германский империализм пытался подчинить Москву во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс делает это в третий раз", — отмечается в материале.

Эксперты убеждены, что в скором времени немецкие солдаты последуют за танками "Леопард" на Украину и не остановятся на российской границе. Военное вмешательство Германии в конфликт существенно повышает риски начала ядерной войны, подчеркнули аналитики.

На данный момент идёт серьёзная эскалация со стороны Запада, целью которой является подчинение богатой ресурсами России, а также укрепление своего контроля над Украиной.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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