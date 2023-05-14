Зеленский обвинил Россию в падении награды Карла Великого на пол

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Сегодня, 14 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили памятную медаль премии Карла Великого. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Der Spiegel.

"Преодолевая километры украинской территории, Россия пытается одолеть годы европейской истории, истории нашей с вами", — говорил лидер Незалежной.

Однако награда упала с подставки во время его благодарственной речи.

"Это русские", — сказал он.

Затем Зеленский поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить. Пользователи Сети высмеяли главу киевского режима и назвали церемонию "жалким лицемерием".

"Слава богу, что речь не идёт о раздаче нового оружия", — отметили комментаторы.

Один из зрителей трансляции заявил, что вручение награды "этому актёру" обесценивает премию Карла Великого до карнавальной медали.

"Какая безвкусная театральная постановка. Великий позор", — подчеркнули в Сети.

Один из немцев указал, что Зеленский должен находиться рядом со своими солдатами, а не разъезжать ради того, чтобы получить "приз". Также комментаторы в очередной раз обратили внимание на внешний вид украинского президента.

"Я больше не могу видеть этот наряд на таких официальных мероприятиях! Это уже неуважительно!" — отметили немцы.