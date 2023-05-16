Бизнесмен Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество

Глава компании Tesla Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит всё человечество. Такое заявление он сделал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото: trends.rbc.ru

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — написал Маск.

Предприниматель также отметил, что мнение о якобы благих намерениях Сороса ошибочно.

Поводом к дискуссии послужил комментарий одного из пользователей о том, что Сорос подвергается постоянным нападкам от блогеров и журналистов.

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