Newsweek: Маск оказал России огромную услугу

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Предприниматель Илон Маск оказал России "огромное содействие", говорится в материале американского издания Newsweek.

Поводом для такого вывода стала политика, которую некоторое время назад начали проводить в Twitter*. Аккаунты ряда американских и европейских телеканалов получили пометки "связано с государством" или "финансируется государством".

Ранее такие ярлыки в соцсети выдавали только российским и китайским изданиям. Соответственно, они перестали попадать в рекомендации пользователей.

Однако когда подобную политику в Twitter начали проводить и в отношении западных СМИ, разразился скандал. Некоторые издания после получения такой метки удалили свои аккаунты из соцсети.

В результате в Twitter отказались от маркировки. Но исчезла она не только у западных, но и у российских, и у китайских СМИ.

"Илон Маск только что оказал Китаю и России огромное содействие", — говорится в материале Newsweek (перевод "ПолитРоссии").

Борцы с "пропагандой" такого развития событий не ожидали и весьма по этому поводу недовольны. Например, представители исследовательской лаборатории Social Media Lab заявили, что всё произошло за одну ночь.

"Что более тревожно, так это тот факт, что за одну ночь Twitter также незаметно удалил ярлыки со многих государственных пропагандистских каналов авторитарных режимов, таких как RT, Sputnik и CCTV", — посетовали в Social Media Lab.

Сам Илон Маск ранее заявлял, что пользователи должны сами решать, какие источники информации им интересны и какими они будут пользоваться. Хотя это явно не устраивает сторонников цензуры из разного рода "независимых организаций".

*В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории Российской Федерации

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