Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина ищет способы на Западе для нанесения удара по Белоруссии
Audi A8, как сообщается, превратится в электрический флагман, вдохновленный GrandSphere
РИА Новости: Анпилогов заявил, что ВС Украины будут разгромлены при попытке десантироваться в Крыму
РИА Новости: СБУ взимают деньги с простых украинцев, бегущих из районов боевых действий
Chery планирует локализовать производство автомобилей в России: Изучение возможностей партнерства
Спикер ВСУ Игнат: Россия может максимально выпустить по Украине 50 — 70 ракет
Новые седаны, лифтбеки, пикапы и другие новинки Changan для России: Модельный ряд расширится до 14 моделей
NYT: для контрнаступления Киеву не хватит танков и артиллерии
Категорически нет: Какой водой можно, а какой нельзя поливать растения на участке

Newsweek: Маск оказал России огромную услугу

2:00
Мир

Предприниматель Илон Маск оказал России "огромное содействие", говорится в материале американского издания Newsweek.

Newsweek: Маск оказал России огромную услугу

Поводом для такого вывода стала политика, которую некоторое время назад начали проводить в Twitter*. Аккаунты ряда американских и европейских телеканалов получили пометки "связано с государством" или "финансируется государством".

Ранее такие ярлыки в соцсети выдавали только российским и китайским изданиям. Соответственно, они перестали попадать в рекомендации пользователей.

Однако когда подобную политику в Twitter начали проводить и в отношении западных СМИ, разразился скандал. Некоторые издания после получения такой метки удалили свои аккаунты из соцсети.

В результате в Twitter отказались от маркировки. Но исчезла она не только у западных, но и у российских, и у китайских СМИ.

"Илон Маск только что оказал Китаю и России огромное содействие", — говорится в материале Newsweek (перевод "ПолитРоссии").

Борцы с "пропагандой" такого развития событий не ожидали и весьма по этому поводу недовольны. Например, представители исследовательской лаборатории Social Media Lab заявили, что всё произошло за одну ночь.

"Что более тревожно, так это тот факт, что за одну ночь Twitter также незаметно удалил ярлыки со многих государственных пропагандистских каналов авторитарных режимов, таких как RT, Sputnik и CCTV", — посетовали в Social Media Lab.

Сам Илон Маск ранее заявлял, что пользователи должны сами решать, какие источники информации им интересны и какими они будут пользоваться. Хотя это явно не устраивает сторонников цензуры из разного рода "независимых организаций".

*В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории Российской Федерации

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Нужна цензура": Бурляев рассказал, как остановить духовное падение России
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
Последние материалы
MG запускает плагин-гибрид в Мексике, в будущем планируется выпуск новых автомобилей
РВ: псковские десантники уничтожают орудия НАТО в лесу под Кременной
Дудчак: запрет G7 на экспорт в Россию нанесёт удар по уже слабой экономике Евросоюза
Rzeczpospolita: Польша и Украина постепенно превращаются в единое государство
Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии
Глава разведки Украины Буданов отреагировал на свой заочный арест в России: "Мне приятно"
Tesla повышает цены на Model S, X в США после падения акций
Lexus LM лидирует на рынке роскошных минивэнов
В США задержали брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой по подозрению в убийстве
WP: Россия пытается создать антивоенную коалицию в Германии, чтобы остановить поставки оружия Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников