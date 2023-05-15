Полковник Литовкин призвал ВС РФ уничтожить тоннели в Карпатах и Киевский вокзал

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Британия всегда была врагом России, поэтому Лондон пытается доставить массу неприятностей Москве с помощью украинского конфликта. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru. Британцы намерены расчленить Россию на отдельные государства, чтобы она не играла никакой роли в истории, указал эксперт.

Фото: 9111.ru

"Она пытается быть одним из лидеров этого антироссийского тренда", — объяснил обозреватель.

Лондон поставляет в Киев ракеты Storm Shadow, снаряды с обеднённым ураном и планирует направить на Украине дроны дальнего радиуса для того, чтобы ослабить российскую армию. Однако ВС РФ могут поставить на место Соединённое Королевство, уничтожив всё оружие на территории Незалежной, подчеркнул Литовкин.

Полковник призвал нанести удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы Запад больше не смог осуществлять военную помощь ВСУ.

"Тоннели в Карпатах, пограничные станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую колею, Львовский железнодорожный узел. Также Киевский вокзал, куда приезжают эти фрики из Европы, и откуда этот фрик-президент едет в Варшаву, чтобы потом летать по Европе и просить деньги, оружие", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.