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Слова главы ЕК об общих ценностях с Украиной назвали отвратительными

1:34
Мир

Пользователей Сети возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС имеет "общие с Украиной ценности". В качестве примеров таких ценностей фон дер Ляйен назвала "верховенство закона" и "демократию".

Слова главы ЕК об общих ценностях с Украиной назвали отвратительными
Фото: president.gov.ua

Эти слова фон дер Ляйен произнесла в время вручения украинскому президенту Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого, которое прошло в Германии, в городе Аахен.

Комментаторы в Twitter* назвали главу ЕК сумасшедшей, подчеркнув, что ни одна из названных ею ценностей не имеет к Украине никакого отношения, и к Европе, видимо, тоже.

"Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация ненамного лучше", — написал один из читателей.

Пользователи отметили, что Евросоюз сейчас больше похож на террористическую организацию, которая пропагандирует сомнительные ценности.

"Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды", — написал другой пользователь.

Читатели попросили не сравнивать их с чиновниками ЕС, заверив, что хотели бы мира, в отличие от последних. Они подчеркнули, что очень низко сравнивать их с украинским президентом, который сеет только хаос и разруху вместо созидания.

"Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?" — спросил ещё один комментатор.

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Украина расколет ЕС?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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