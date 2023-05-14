NYT: украинские военные в Артёмовске назвали российские танки своим кошмаром

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Украинские бойцы, которые побывали в Артёмовске, рассказали журналистам издания New York Times, что было для них самым страшным во время пребывания на передовой.

Фото: rusvesna.su

По словам ВСУшников, на них наводили ужас российские танки, а также непрекращающиеся артобстрелы. Они добавили, что в любую минуту каждый из них мог оказаться погребён под ракетным ударом.

"Российские танки снятся нам в кошмарах. Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом", — рассказал командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ.

Украинские военные признались, что в Артёмовске остро ощущается нехватка противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, без которых противостоять российским силам просто невозможно.

13 мая Минобороны РФ проинформировало об освобождении ещё одного квартала в Артёмовске, на северо-западе города, при активной поддержке ВДВ.

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