Пользователям Сети крайне не понравились слова благодарности, которые украинский лидер Владимир Зеленский адресовал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в ответ на обещание Лондона передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Больше всего пользователей возмутило, когда Зеленский заявил, что это оружие "расширяет возможности Киева".
"Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну", — написали комментаторы Twitter*.
Читатели признались, что им стыдно, что их страны помогают киевскому режиму. Они посоветовали Зеленскому перестать "нюхать кокаин" и начать думать, как прийти к миру вместо того, чтобы продолжать говорить о дальнейших военных действиях.
"Ты всегда благодаришь и просишь большего, выдаиваешь нас досуха!" — добавил другой читатель.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон собирается отправить Киеву крылатые ракеты Storm Shadow высокой дальности.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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