Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Данные о более чем 2 миллионах автомобилей Toyota в Японии подверглись риску в результате взлома
Tesla отзывает 1,1 млн. автомобилей в Китае из-за дефекта тормозов
Боррель пообещал Китаю проблемы из-за Украины
РВ: попытка прорыва ВС Украины в ДНР завершилась кровавым провалом
Baijiahao: Китай не сдержался и поставил Бербок на место после её слов о России
Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге
NYT: в заявлении Зеленского содержалось секретное послание Западу о контрнаступлении Киева
Минздрав обнародовал зарплаты главврачей Перми в 2022 году
ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Снов, по которому спецназ ГУР засылал диверсантов в Россию

Пользователи Twitter* предсказали "скорый конец" Зеленскому после его слов о ракетах Storm Shadow

1:15
Мир

Пользователям Сети крайне не понравились слова благодарности, которые украинский лидер Владимир Зеленский адресовал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в ответ на обещание Лондона передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Пользователи Twitter* предсказали "скорый конец" Зеленскому после его слов о ракетах Storm Shadow
Фото: news.sky.com

Больше всего пользователей возмутило, когда Зеленский заявил, что это оружие "расширяет возможности Киева".

"Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну", — написали комментаторы Twitter*.

Читатели признались, что им стыдно, что их страны помогают киевскому режиму. Они посоветовали Зеленскому перестать "нюхать кокаин" и начать думать, как прийти к миру вместо того, чтобы продолжать говорить о дальнейших военных действиях.

"Ты всегда благодаришь и просишь большего, выдаиваешь нас досуха!" — добавил другой читатель.

Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон собирается отправить Киеву крылатые ракеты Storm Shadow высокой дальности.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов предположил новую версию исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Опухшие лапы у кошек: что делать в таких случаях Марина Лебедева Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
Последние материалы
Пользователи Twitter* предсказали "скорый конец" Зеленскому после его слов о ракетах Storm Shadow
РВ: попытка прорыва ВС Украины в ДНР завершилась кровавым провалом
Baijiahao: Китай не сдержался и поставил Бербок на место после её слов о России
Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге
NYT: в заявлении Зеленского содержалось секретное послание Западу о контрнаступлении Киева
Минздрав обнародовал зарплаты главврачей Перми в 2022 году
ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Снов, по которому спецназ ГУР засылал диверсантов в Россию
Зятя Шойгу заметили недалеко от места удара в Луганске
Baijiahao: план Путина по защите экономики сработал — произошло то, чего США боялись более всего
Суд арестовал счета бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова: хотел купить новой девушке квартиру в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников