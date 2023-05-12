Do Rzeczy: власти Польши используют русофобские настроения в стране в своих корыстных целях

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Польские власти активно пользуются паническими настроениями, возникающими из-за "российского влияния", чтобы устранять тех, кто выражает недовольство действиями правящей партии или проповедует альтернативные политические взгляды. Об этом написал обозреватель Лукаш Важеха в статье для издания Do Rzeczy.

Фото: https://traveltimes.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5/

Автор напомнил, что усилиями правящей партии "Право и справедливость" активно продвигаются два законопроекта, которые не позволяют выражать несогласие с действиями властей. Один из них так и называется — "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах".

Обозреватель процитировал депутата Сейма Анну Марию Сярковскую, которая назвала этот проект "законом о лишении прав оппонентов на участие в политической жизни", подчеркнув, что вина лица, попавшего под его действие, не будет доказана.

По словам Важехи, этот закон даст польскому премьер-министру право отказывать общественным активистам в получении высоких постов. Это, в свою очередь, позволит правящей партии устранять своих политических конкурентов.

"Этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — добавил журналист.

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