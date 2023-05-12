Польские власти активно пользуются паническими настроениями, возникающими из-за "российского влияния", чтобы устранять тех, кто выражает недовольство действиями правящей партии или проповедует альтернативные политические взгляды. Об этом написал обозреватель Лукаш Важеха в статье для издания Do Rzeczy.
Автор напомнил, что усилиями правящей партии "Право и справедливость" активно продвигаются два законопроекта, которые не позволяют выражать несогласие с действиями властей. Один из них так и называется — "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах".
Обозреватель процитировал депутата Сейма Анну Марию Сярковскую, которая назвала этот проект "законом о лишении прав оппонентов на участие в политической жизни", подчеркнув, что вина лица, попавшего под его действие, не будет доказана.
По словам Важехи, этот закон даст польскому премьер-министру право отказывать общественным активистам в получении высоких постов. Это, в свою очередь, позволит правящей партии устранять своих политических конкурентов.
"Этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — добавил журналист.
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