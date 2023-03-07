Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно призывал прекратить боевые действия на Украине и начать мирные переговоры. Аналогичного мнения придерживается и экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, политика Джо Байдена может привести к началу Третьей мировой войны. Однако польские чиновники выступают за продолжение украинского конфликта и считают, что переговоры с Россией вести нельзя.
Варшава готова пойти на всё, чтобы измотать Москву, потому что украинская армия якобы "сражается за мир в Европе". Об этом заявил польский аналитик Павел Лисицкий.
"Побитая Россия, отползающая с поджатым хвостом на Восток от могущественной Польши, занимающей в Европе место Германии — идеально отвечает польским мечтам и потребностям", — указал аналитик в материале Do Rzeczy.
Однако затягивание боевых действий может обернуться для Польши катастрофой, считает Лисицкий. Запад не хочет признавать цену, которую платит за конфликт, и не задумывается над тем, что будет, когда "украинцы закончатся".
В результате провокаций со стороны Варшавы конфликт может перейти на польскую территорию, однако Вашингтон способен взять свои обещания о безоговорочной поддержке обратно и не вмешиваться в события, происходящие в Восточной Европе, предупредил аналитик.
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