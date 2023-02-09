Политолог Перенджиев: Польша может вступить в конфликт с Россией на Украине

Польша может официально вступить в украинский конфликт из-за успешного продвижения российской армии и сокращения мобилизационного потенциала киевского режима. Однако прямое участие Варшавы произойдёт только после разрешения Вашингтона. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев.

Он отметил, что Польша уже сейчас считает часть украинской территории своей. Более того, Варшава может нанести удары по Белоруссии, Калининградской и Псковской областям, считает аналитик.

"Россия готова к подобному шагу, ответные меры озвучивались верховным главнокомандующим, руководителем Совбеза. Это применение всех видов оружия, которое ещё не применялось раньше", — указал Перенджиев в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт подчеркнул, что в случае вступления Польши в конфликт спецоперация перерастёт в полноценное военное столкновение с НАТО.