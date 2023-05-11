Депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что полученные Украиной дальнобойные крылатые ракеты не представляют угрозы для России.
Генерал-лейтенант уверяет, что если такие ракеты были применены, то ни одна из них не достигла своей цели. Он указал на то, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны обнаружить и уничтожить эти ракеты в случае необходимости.
Гурулёв заявил в беседе с Телеграм-каналом "ПУТИН в Telegram", что такие ракеты будут уничтожены либо превентивно, до их запуска, либо будут сбиты после их запуска. Он выразил уверенность в эффективности систем противовоздушной обороны России и их способности предотвратить угрозу со стороны данных ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.