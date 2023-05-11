Депутат Гурулёв: дальнобойные крылатые ракеты Украины не представляют угрозы для России

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Депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что полученные Украиной дальнобойные крылатые ракеты не представляют угрозы для России.

Фото: infosmi.net

Генерал-лейтенант уверяет, что если такие ракеты были применены, то ни одна из них не достигла своей цели. Он указал на то, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны обнаружить и уничтожить эти ракеты в случае необходимости.

Гурулёв заявил в беседе с Телеграм-каналом "ПУТИН в Telegram", что такие ракеты будут уничтожены либо превентивно, до их запуска, либо будут сбиты после их запуска. Он выразил уверенность в эффективности систем противовоздушной обороны России и их способности предотвратить угрозу со стороны данных ракет.