wPolityce: холодная реакция российского посла вызывает возмущение в МИД Польши

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МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева, чтобы вручить ноту протеста в связи с инцидентом с польским самолётом Turbolet, который был перехвачен российским истребителем Су-35 в небе над Чёрным морем. Об этом сообщает wPolityce.

Фото: visaapp.ru

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский выразил решительный протест и призвал Москву прекратить подобные действия, угрожая решительным ответом в случае повторения подобного инцидента.

Однако реакция российского посла вызвала возмущение в МИД Польши. Яблонский заявил, что Андреев всегда занимает чрезвычайно оборонительную позицию, отвергая аргументы польской стороны, но принимает передаваемую информацию в соответствии с Венской конвенцией. Замглава МИД Польши выразил недовольство таким отношением и посетовал на отказ посла от принятия польской позиции.

Однако Польша не планирует объявлять Андреева персоной нон грата в ответ на его несговорчивость. Яблонский пояснил, что благодаря тому, что Андреев является послом России в Польше, у Варшавы есть возможность предпринимать определенные действия и отвечать на ситуации, подобные инциденту в Чёрном море, когда это необходимо.