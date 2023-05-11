Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал сегодня о том, что намерен объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского лидера Владимира Путина.
Правительство РФ неоднократно акцентировало внимание на том, что решения МУС не играют совершенно никакой роли для Кремля, и с правовой точки зрения, в том числе, пишет РБК.
Напомним, информация о том, что МУС выдал ордера на арест Путина, а также уполномоченного при главе государства по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, появилась в марте текущего года. Основанием для принятия такого решения стало подозрение в "незаконной депортации детей" с оккупированных украинских территорий в РФ.
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