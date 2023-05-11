Бастрыкин: СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал сегодня о том, что намерен объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Фото: РБК

Правительство РФ неоднократно акцентировало внимание на том, что решения МУС не играют совершенно никакой роли для Кремля, и с правовой точки зрения, в том числе, пишет РБК.

Напомним, информация о том, что МУС выдал ордера на арест Путина, а также уполномоченного при главе государства по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, появилась в марте текущего года. Основанием для принятия такого решения стало подозрение в "незаконной депортации детей" с оккупированных украинских территорий в РФ.