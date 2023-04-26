В ЮАР передумали выходить из МУС, выдавшего ордер на арест Путина

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Власти ЮАР заявили о том, что не будут выходить из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге. Именно он выдал так называемый ордер на арест Владимира Путина.

25 апреля появились новости о том, что ЮАР может выйти из Международного уголовного суда, поскольку считает некоторые его решение предвзятыми. В частности, речь шла о так называемом ордере на арест Владимира Путина, который был выдан 17 марта. Но теперь Офис президента страны сообщил, что страна остаётся в МУС.

Там отметили, что никакого решения о выходе из МУС даже не обсуждалось, и произошла "коммуникационная ошибка" со стороны правящей партии Африканский национальный конгресс. При этом ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза заявлял, что АНК готов вывести государство из состава МУС из-за несправедливого отношения к некоторым странам.

Поскольку ЮАР остаётся в МУС, Владимир Путин не сможет прибыть в эту страну на летний саммит БРИКС. Поэтому его участие пройдёт в режиме видеоконференции.

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