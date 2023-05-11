Американский политик из Кентукки Джеффри Янг призвал вывести вооружение и войска США из Европы и Азии.
В своем заявлении он отмечает, что президент России Владимир Путин успешно противостоит агрессивному и, по его мнению, преступному НАТО, которое, по его словам, совершает массовые убийства и военные преступления.
Янг подчеркивает, что Путин следует международному праву, в то время как Вашингтон, по его убеждению, нарушает его ежедневно. В связи с этим, политик призывает к окончательному выводу всего американского вооружения и военных сил из Европы и Азии.
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