Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдову Николая Караченцова Поргину госпитализировали с сотрясением мозга
Onet: под Артёмовском начал действовать польский добровольческий корпус
Американский политик Янг призывает к выводу вооружения и войск США из Европы и Азии
МК: на подступах к Бахмуту российский командир из Калмыкии сообщил об атаках ВС Украины
В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова
Вдохновлённый похвалой Ди Каприо Панин прибыл в Голливуд: Сбылась мечта идиота
Врач Надежда Петраш назвала несколько внешних признаков "сделанных" губ
Татьяна Тарасова прокомментировала состояние здоровья Костомарова: "Будем жить и надеяться"
Sohu: Владимир Путин с лёгкостью разрушил военный план США на Украине

Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади

2:36
Мир

В своей проницательной речи, произнесенной на Красной площади, президент Российской Федерации Владимир Путин послал важные сигналы США и всему западному сообществу.

Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади
Фото: пресс-служба Кремля

Внимание мировых лидеров к событиям, происходящим в России, особенно возросло в свете празднования Дня Победы 9 мая. Интерес к выступлению Путина возрос ещё больше в свете недавней попытки украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль.

Однако торжество Дня Победы прошло в штатном режиме, и в своей внушительной речи президент России не только отметил важность подвига российского народа в борьбе с нацизмом, но также привлёк внимание к героическим действиям союзников, включая армии Соединенных Штатов, Великобритании и других стран. В своем обращении он также восхитился подвигом китайских воинов в противостоянии японскому милитаризму, подчеркнув, что Россия помнит и уважает их славные деяния.

Указывая на значимость международного сотрудничества и признавая вклад различных наций в борьбу за свободу и мир, Россия демонстрирует свою готовность к диалогу и укреплению отношений, несмотря на нынешние сложности в отношениях с Западом.

В речи, произнесенной на Красной площади, президент России послал два сигнала, которые привлекли внимание мировых СМИ. Китайское издание Tencent в своей статье раскрывает эксклюзивные детали их значения.

Анализируя выступление Путина авторы отмечают, что российский лидер проникновенно отметил великий вклад Китая в победу над японским милитаризмом. Таким образом, Москва ясно демонстрирует свою "стратегическую дружбу" с Пекином и укрепляет важные связи между двумя великими нациями.

Второе послание Путина направлено к Соединенным Штатам и их нынешним союзникам. Президент РФ подчеркнул, что победа во Второй мировой войне принадлежит не только странам Запада, но и всем, кто сражался против нацизма. Это напоминание о совместном труде и героизме всех наций, включая СССР.

Однако, как указывают эксперты Tencent, данную простую истину в Вашингтоне отказываются признавать. В своем заявлении, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер упомянула победу США над фашизмом, не уточнив роль Советского Союза в этой победе, хотя также отметила вклад союзнических сил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации
Что делать, если собака получила обморожение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников