Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади

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В своей проницательной речи, произнесенной на Красной площади, президент Российской Федерации Владимир Путин послал важные сигналы США и всему западному сообществу.

Фото: пресс-служба Кремля

Внимание мировых лидеров к событиям, происходящим в России, особенно возросло в свете празднования Дня Победы 9 мая. Интерес к выступлению Путина возрос ещё больше в свете недавней попытки украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль.

Однако торжество Дня Победы прошло в штатном режиме, и в своей внушительной речи президент России не только отметил важность подвига российского народа в борьбе с нацизмом, но также привлёк внимание к героическим действиям союзников, включая армии Соединенных Штатов, Великобритании и других стран. В своем обращении он также восхитился подвигом китайских воинов в противостоянии японскому милитаризму, подчеркнув, что Россия помнит и уважает их славные деяния.

Указывая на значимость международного сотрудничества и признавая вклад различных наций в борьбу за свободу и мир, Россия демонстрирует свою готовность к диалогу и укреплению отношений, несмотря на нынешние сложности в отношениях с Западом.

В речи, произнесенной на Красной площади, президент России послал два сигнала, которые привлекли внимание мировых СМИ. Китайское издание Tencent в своей статье раскрывает эксклюзивные детали их значения.

Анализируя выступление Путина авторы отмечают, что российский лидер проникновенно отметил великий вклад Китая в победу над японским милитаризмом. Таким образом, Москва ясно демонстрирует свою "стратегическую дружбу" с Пекином и укрепляет важные связи между двумя великими нациями.

Второе послание Путина направлено к Соединенным Штатам и их нынешним союзникам. Президент РФ подчеркнул, что победа во Второй мировой войне принадлежит не только странам Запада, но и всем, кто сражался против нацизма. Это напоминание о совместном труде и героизме всех наций, включая СССР.

Однако, как указывают эксперты Tencent, данную простую истину в Вашингтоне отказываются признавать. В своем заявлении, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер упомянула победу США над фашизмом, не уточнив роль Советского Союза в этой победе, хотя также отметила вклад союзнических сил.