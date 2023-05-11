FT: Сербия отказалась выдавать паспорта прожившим в стране год гражданам РФ из-за страха перед ЕС

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Сербия отказалась предоставлять паспорта иностранным гражданам, прожившим в стране год, из-за страха перед реакцией Брюсселя.

Фото: РИА Новости

Инициатива о выдаче паспортов иностранцам, которые работают в местных компаниях или занимаются индивидуальным предпринимательством, была предложена сербским правительством в апреле. Однако Еврокомиссия её не одобрила, пишет издание Financial Times.

В ЕС уверены, что данные меры угрожают европейской безопасности. В официальном заявлении Еврокомиссии отмечается, что в случае принятия Белградом соответствующего законопроекта безвизовый режим между странами Евросоюза и Сербией может быть приостановлен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.