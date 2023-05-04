РИА Новости: популярные курорты СССР до сих пор привлекают туристов

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярные советские курорты продолжают привлекать отдыхающих даже в 2023 году.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В условиях закрытых границ россияне ищут доступные места для отдыха. Популярностью пользуются Сочи, Крым, Анапа и Минеральные воды, а также ближнее зарубежье. Так, например, одним из актуальных направлений в последние годы стала Абхазия, пишет РИА "Новости".

Во времена Советского Союза Сочи считался самым популярным и доступным курортом. В городе работало около 60 санаториев, но отдыхающие селились и в частном секторе.

После проведения Олимпийских игр город сильно преобразился. Были построены спортивные объекты и парки развлечений, разбиты живописные парки и скверы. Советские гостиницы и санатории превратились в фешенебельные отели, а улицы заполонили модные рестораны.

Анапа не уступает Сочи по наплыву отдыхающих. В советское время город считался всесоюзной детской здравницей, однако после распада СССР половину санаториев для детей закрыли. Какие-то здания до сих пор ждут инвесторов, но в целом туристическая инфраструктура города находится на довольно высоком уровне.

Курорты Минеральных Вод сохранили былую атмосферу. У отдыхающих есть возможность посетить лечебницы с минеральной водой, погулять по широким бульварам и посетить реконструированные архитектурные объекты.

Крым также продолжает привлекать туристов. После 2014 года во всех туристических городах полуострова отреставрировали набережные, дворцы и картинные галереи. Здесь до сих пор функционируют санатории с оздоровительными программами и знаменитый лагерь "Артек".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эрдоган: Крым пора отдать Турции. Геворгян раскрыла планы Анкары