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The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе

0:48
Мир

В ближайшем будущем Украина может потерять хорошего союзника - Словакию - по причине предстоящих выборов. Как пишет обозреватель Уильям Наттрасс в статье для журнала The Spectator, социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет бывший премьер-министр государства Роберто Фицо, вправе стать серьёзным соперником для Киева. 

The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе
Фото: fotolia.com/ PHB.cz

Стоит напомнить, что Украина так сильно держится за Словакию, поскольку страна является транзитным узлом для поставки военной техники на территорию одной из участниц конфликта. В свою очередь, кандидат на должность президента Фицо яро критикует позицию западных стран.

В случае победы в Словакии партии SMER Украина лишится поддержки своего ключевого союзника в Европе.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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