The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе

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В ближайшем будущем Украина может потерять хорошего союзника - Словакию - по причине предстоящих выборов. Как пишет обозреватель Уильям Наттрасс в статье для журнала The Spectator, социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет бывший премьер-министр государства Роберто Фицо, вправе стать серьёзным соперником для Киева.

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Стоит напомнить, что Украина так сильно держится за Словакию, поскольку страна является транзитным узлом для поставки военной техники на территорию одной из участниц конфликта. В свою очередь, кандидат на должность президента Фицо яро критикует позицию западных стран.

В случае победы в Словакии партии SMER Украина лишится поддержки своего ключевого союзника в Европе.