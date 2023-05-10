В ближайшем будущем Украина может потерять хорошего союзника - Словакию - по причине предстоящих выборов. Как пишет обозреватель Уильям Наттрасс в статье для журнала The Spectator, социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет бывший премьер-министр государства Роберто Фицо, вправе стать серьёзным соперником для Киева.
Стоит напомнить, что Украина так сильно держится за Словакию, поскольку страна является транзитным узлом для поставки военной техники на территорию одной из участниц конфликта. В свою очередь, кандидат на должность президента Фицо яро критикует позицию западных стран.
В случае победы в Словакии партии SMER Украина лишится поддержки своего ключевого союзника в Европе.
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