MWM: Украина не может успешно атаковать Крым из-за его мощной системы ПВО

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Укронацистам не удалось успешно атаковать Крым с применением ракет "Гром-2" в связи с неспособностью обойти принадлежащие России С-400. Корреспонденты американского издания Military Watch пишут, что "Гром-2", поступивший на вооружение в 2010-х годах после множества задержек, представляет собой относительно стандартную для XXI века баллистическую ракету.

Фото: ria.ru

Баллистические ракеты боевиков ВСУ весьма уязвимы перед современными российскими системами ПВО, так как Украине не удалась разработка аналогичных характеристик для своей разновидности данного оружия. Именно по этой причине снаряды не достигли полуострова и не обошли многоуровневую сеть ПВО Крыма с ядром из трёх единиц С-400.