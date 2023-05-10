Арестович призвал сажать в тюрьму гонителей русского языка на Украине

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Алексей Арестович объяснил, что когда власти Украины не наказывают призывающих "убивать всю русню", то обществом это воспринимается как государственная политика.

Фото: news24ua .com

Украинский военный аналитик уверен, что следует привлекать к уголовной ответственности "тёть, которые учат бить внуков за русский язык". Он напомнил о статье Конституции Украины, в которой говорится о вольном развитии всех языков, включая российский.

"Все ждут от государства — будет ли реагирование. Реакции нет. Это молчаливо поощряется. А потом некоторые государственные деятели, не будем показывать пальцем, говорят — убьём всю русню", — сказал Арестович в интервью Василию Голованову.

Он отметил, что на Западе такие заявления воспринимаются как абсолютная дикость.

"Надо разделять Путина, как это делает Байден, и россиян. Это очень разные вещи", — объяснил аналитик.

Ранее Алексей Арестович предостерёг Украину от "национал-социализма.

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