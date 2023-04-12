Арестович предостерёг Украину от "национал-социализма": Жёсткая репрессивная концепция

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович сравнил движение за права чернокожих в США с борцами с русским языком на Украине.

Украинский военный аналитик считает, что на Украине травмированные военным конфликтом люди впадают в опасные формы мировоззрения. Он назвал это "ультра-левой хтонью", для которой характерно угнетение меньшинства с целью потакания комплексам "нового пролетариата".

"Левый национализм" — конструкция, следующей за которой идёт "национал-социализм", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что левые националисты руководствуются жёсткой репрессивной концепцией. Он считает, что так проявляется коллективное психическое расстройство.

"В США таким новым пролетариатом стало движение BLM, у нас — страдальцы от русского языка", — объяснил Арестович.

Он призвал украинцев отличать любовь к своему и агрессию к иному. Такая подмена, по мнению Арестовича, разрушает идею свободы.

Ранее Алексей Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине начнётся более тяжёлый период.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.