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Арестович: после окончания конфликта на Украине начнётся более тяжёлый период

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Мир

Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в стране после завершения боевых действий может начаться "тяжелейший период". Гражданам будет сложнее, чем в нынешнее время, добавил политик.

Арестович: после окончания конфликта на Украине начнётся более тяжёлый период

В беседе с журналистом Василием Головановым Арестович назвал следующие проблемы:

  • 12 миллионов беженцев,
  • разрушенная экономика,
  • крупный внешний долг,
  • недостаток работников,
  • вернувшиеся с ПТСР участники боевых действий.

Вместе с этим бывший советник главы ОП допустил, что Запад откажется помогать украинским властям после окончания конфликта Москвы и Киева. Также Арестович называл экономическую политику наиболее слабой частью правления президента Владимира Зеленского.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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