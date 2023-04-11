Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в стране после завершения боевых действий может начаться "тяжелейший период". Гражданам будет сложнее, чем в нынешнее время, добавил политик.
В беседе с журналистом Василием Головановым Арестович назвал следующие проблемы:
Вместе с этим бывший советник главы ОП допустил, что Запад откажется помогать украинским властям после окончания конфликта Москвы и Киева. Также Арестович называл экономическую политику наиболее слабой частью правления президента Владимира Зеленского.
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