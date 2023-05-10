Interia: Кшиштоф Яцковский предсказал полякам тяжёлые времена в 2023 году

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Ясновидящий Кшиштоф Яцковский выдал новые мрачные прогнозы. Он предсказал полякам трудные времена, которые уже на пороге, передаёт Interia. Яцковский напомнил о словах австрийского обозревателя Рональда Баразона, заявлявшим о том, что провокации Варшавы против РФ могут привести к мировой войне.

Фото: w-dog.ru

Ясновидящий считает, что в возможном конфликте будут обвинять не Россию, а именно Польшу, которая в этой кризисной ситуации может оказаться в одиночестве.

"Эти слова в определённом смысле являются для Польши неблагоприятными и тревожными. Есть риск в какой-то момент остаться в одиночестве. Мир — это интересы, и если мир увидит возможность договориться с Россией и Китаем, то как бы нам в этой ситуации не стать козлом отпущения", — поделился своими опасениями Яцковский.

Ясновидящий сосредоточил внимание на президенте Анджее Дуде и почувствовал нечто, касающееся Польши. Он увидел отравленную зону на территории страны. Яцковский считает, что Польше предстоят тревожные времена и информационный хаос. Ясновидящий увидел угрозу для граждан. Поляки могут начать вступать в военные организации.

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