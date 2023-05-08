Аналитик Уриэль Араужо: действия Польши могут спровоцировать новый конфликт в Европе

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Аналитик и исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо считает, что намерения Польши добиться военных репараций от Германии могут привести к конфликту мирового масштаба. Об этом сообщает издание InfoBrics.

Фото: w-dog.ru

По словам Араужо, польские власти не учитывают возможных последствий своих действий. Он также отмечает, что Варшава стремится стать главным вассалом США в Европе.

Аналитик считает, что Польша использует украинский кризис для продвижения своих интересов в регионе, но Германия, которая является лидером Европы как в экономическом, так и в политическом плане, не готова уступить свои позиции. Это может привести к эскалации отношений между Варшавой и Берлином, и, по мнению Араужо, это будет иметь негативные последствия для всего Запада.

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