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Президент Турции Эрдоган отменил плату за бытовой газ для всех жителей страны

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Мир

Все жители Турции в мае впервые получили нулевые квитанции за газ: счета турков оплатили из бюджетных средств.

Президент Турции Эрдоган отменил плату за бытовой газ для всех жителей страны
Фото: https://t.me/allaboutturkiye/9161

Коснулось это не только граждан государства, но и иностранцев, которые успели получить вид на жительство в стране.

Таким образом президент Турции Реджеп Эрдоган выполнил своё обещание сделать природный газ бесплатным для населения после начала добычи из обнаруженного крупного газового месторождения в Чёрном море.

Ранее турецкий лидер, выступая на предвыборном митинге в родном городе, обвинил своих оппонентов в отрицании традиционных семейных ценностей и принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

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Эрдоган: Крым пора отдать Турции. Геворгян раскрыла планы Анкары
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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