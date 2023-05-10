Все жители Турции в мае впервые получили нулевые квитанции за газ: счета турков оплатили из бюджетных средств.
Коснулось это не только граждан государства, но и иностранцев, которые успели получить вид на жительство в стране.
Таким образом президент Турции Реджеп Эрдоган выполнил своё обещание сделать природный газ бесплатным для населения после начала добычи из обнаруженного крупного газового месторождения в Чёрном море.
Ранее турецкий лидер, выступая на предвыборном митинге в родном городе, обвинил своих оппонентов в отрицании традиционных семейных ценностей и принадлежности к ЛГБТ-сообществу.
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