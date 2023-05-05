Эрдоган заявил, что все его оппоненты являются представителями ЛГБТ-сообщества

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Во время предвыборного митинга в своём родном городе Ризе президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил оппонентов в поддержке "извращённых" ЛГБТ-структур в стране.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

По его словам, организации, которые отрицают традиционные семейные ценности, активно агитируют турков проголосовать за представителей оппозиционных партий.

"Господин Кемаль Кылычдароглу, мы знаем, что вы — ЛГБТ. Мы также знаем, что все в партии IYI — ЛГБТ. Партии DEVA, Gelecek, HDP — все они ЛГБТ", — цитирует турецкого лидера здание Turkish Minute.

Эрдоган заверил собравшихся, что его сторонники верят в "святость семьи" и никогда не позволят причинить вред "нашей семье".

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