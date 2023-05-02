Вероятность избрания нового президента Турции в первом туре составляет менее 50%. Об этом пишут турецкие СМИ.
При этом социологические опросы не дают четкого ответа на вопрос о лидере предвыборной гонки. По данным Optimar, Реджеп Эрдоган на сегодняшний день набирает 48,6% голосов в первом туре, в то время как его основной конкурент, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, набирает 44,1%.
Одновременно с этим, согласно AKSOY Research Turkey Monitor, по состоянию на сегодняшний день лидирует в президентской гонке Кылычдароглу (47,3%), а Эрдоган занимает второе место с 41,9%.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.