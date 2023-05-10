РИА Новости: военные базы Соединённых Штатов Америки в Финляндии представляют угрозу России

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По информации издания Helsingin Sanomat, США намерены установить военные базы в Финляндии. Соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может быть заключено уже в следующем году. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Фото: dv-news.ru

Говорится о возможном размещении центра обслуживания истребителей F-35, которые были закуплены Финляндией на замену F-18. Согласно заявлению представителя МИД страны Микаэля Антелла, американские подразделения смогут базироваться на территории страны, хранить боеприпасы и технику, а также строить необходимую инфраструктуру.

Возможно, что будет создано несколько баз. Однако опрос финской телекомпании MTV показал, что около половины граждан выступают против присутствия военных объектов НАТО на территории страны, а 39 процентов людей поддерживают идею.

Нармания напомнил, что в мире нет региона без военного присутствия США.

"Россия неоднократно указывала, что вывоз ядерного оружия за рубеж нарушает ДНЯО. О создании хранилищ в Финляндии речь пока не идёт — население против. Но возможность появления американского склада с атомными бомбами — реальная угроза, с которой Москве придётся считаться", — заключил аналитик.

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