Президент США Джо Байден может пропустить саммит лидеров стран G7 в Японии из-за проблем с финансами. Об сообщают источники, близкие к администрации Белого дома.
Отвечая на вопрос о возможности отмены поездки, запланированной на 19-21 мая, из-за финансовых проблем внутри страны, Байден заявил, что он все еще стремится отправиться в Японию, но проблема госдолга и возможного дефолта является "наиболее важным вопросом, который стоит на повестке дня".
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