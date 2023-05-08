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USA Today: США передадут Украине танки Abrams со снятым секретным оборудованием

1:11
Мир

США намерены убрать секретное оборудование с танков Abrams, которые они собираются передать Киеву. Об этом пишет издание USA Today.

USA Today: США передадут Украине танки Abrams со снятым секретным оборудованием
Фото: topwar.ru

В материале объяснили, что секретное американское оборудование будет снято, чтобы оно впоследствии не оказалось в распоряжении российских военных.

Ввиду этих обстоятельств поставка американских танков на Украину откладывается на срок до нескольких месяцев, отметили авторы.

"Эти мощные танки еще месяцы не смогут попасть на поле боя… в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил", — говорится в статье.

Ранее в Вашингтоне объявили о планах передать Киеву порядка тридцати танков Abrams модели M1A1. До этого американцы хотели отправить Украине современные Abrams последней модели M1A2, однако позже было принято решение взять для этих целей боевые машины из запасов Пентагона для ускорения процесса поставки. Вашингтон обещает, что Киев сможет получить это вооружение к началу осени.

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Новые поставки оружия Украине: что известно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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USA Today: США передадут Украине танки Abrams со снятым секретным оборудованием
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