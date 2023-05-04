Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин назвал применение ядерного оружия лучшим способом остановить контрнаступление ВСУ
ТАСС: крупная колонна техники ВСУ направлена в сторону Северска для атаки на Кременную
Бородай: провал контрнаступления ВСУ не приведёт к окончанию СВО на Украине
infoBRICS: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей
Глава МИД Франции Колонна: Париж готовит очередной пакет помощи для Киева
Медики рассказали об основных симптомах и методах борьбы с конъюнктивитом
Эксперт прокомментировал появление украинских дронов в небе над Кремлём
Шурыгин опубликовал видео перехвата дрона дрессированным орлом
Украина.ру: удар по Кремлю приурочен к зарубежному турне Зеленского по Европе

Пентагон оценил стоимость переданного Киеву вооружения в $35,7 млрд

0:46
Мир

С момента начала военной спецоперации Вашингтон оказал киевскому режиму военную помощь на сумму в 35,7 миллиарда долларов. Пентагон обнародовал сегодня справку, из которой следует, что с даты вступления Байдена в должность президента и до старта боевых действий на Украине Соединённые Штаты передали боевикам ВСУ вооружение на общую сумму в 700 миллионов долларов.

Пентагон оценил стоимость переданного Киеву вооружения в ,7 млрд
Фото: eer.ru

Напомним, с начала СВО Вашингтон обязался направить Киеву, в том числе, 60 тысяч снарядов для РСЗО "Град", свыше 100 боевых машин пехоты Bradley, 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS и 31 танк Abrams.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
В США пытаются узнать, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль
В США пытаются узнать, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль
Последние материалы
Бывший коллега Владимира Зеленского рассказал о съёмках российского кино в зоне СВО на Украине
Учёные выявили ещё одно осложнение сахарного диабета, которое поражает лёгкие
Эксперты рассказали о полезных свойствах физалиса
Эксперт Боровова: доплачивать надо не "долгожителям в браке", а молодым семьям
Глава МИД Франции Колонна не нашла объяснений атаке дронов на Кремль
Анонимы вновь "минируют" Москву
Спатифиллум: особенности ухода и выращивания в домашних условиях
RV: ВС Украины стягивают составы с техникой в сторону Приднестровья
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал атаку на Кремль "ужасной ошибкой" Зеленского
Певица Лайма Вайкуле рассказала о встрече с Валентином Юдашкиным незадолго до его смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников