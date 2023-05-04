Пентагон оценил стоимость переданного Киеву вооружения в $35,7 млрд

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С момента начала военной спецоперации Вашингтон оказал киевскому режиму военную помощь на сумму в 35,7 миллиарда долларов. Пентагон обнародовал сегодня справку, из которой следует, что с даты вступления Байдена в должность президента и до старта боевых действий на Украине Соединённые Штаты передали боевикам ВСУ вооружение на общую сумму в 700 миллионов долларов.

Фото: eer.ru

Напомним, с начала СВО Вашингтон обязался направить Киеву, в том числе, 60 тысяч снарядов для РСЗО "Град", свыше 100 боевых машин пехоты Bradley, 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS и 31 танк Abrams.