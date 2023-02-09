Директор департамента МИД Полищук: "Военная помощь Украине сделала НАТО стороной конфликта"

НАТО фактически вступил в конфликт на Украине. Такое заявление сделал директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. По его словам, поставка вооружений и обучение западными инструкторами украинских боевиков приведут к скорой эскалации конфликта.

"Вступление в боевые действия под прикрытием ЧВК и военных инструкторов, безусловно, делает страны НАТО стороной конфликта", — заявил он.

По словам дипломата, это фактически подтвердили и европейские чиновники, в частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. На ассамблее ООН она призналась, что НАТО уже "воюет с Россией".

Полищук отметил, что западное оружие является законной целью ВС РФ. Тем более, что боевики применяют его для атак на больницы и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия.