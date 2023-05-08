Боррель откровенно рассказал о "глубоком разочаровании" на фоне конфликта на Украине

Украинский конфликт вскрыл и усугубил разрыв Запада с другими странами мира. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём блоге.

Фото: Stringer/Xinhua

Дипломат признался, что происходящее сегодня вызывает у него "глубокое разочарование" и даже "гнев".

"Разрыв между Западом и остальными странами выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — отметил Боррель.

Боррель выразил опасение, что разрыв между Западом и остальным миром будет только расти, пока не станет непреодолимой пропастью.

Дипломат призвал быть внимательнее к желаниям и возмущениям развивающихся стран.

Вместе с тем Боррель считает, что событий на Украине смогли вновь объединить НАТО.

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