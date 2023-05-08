Марков назвал имена журналистов РФ, которых украинцы намерены ликвидировать

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Политолог Сергей Марков рассказал о "чёрном списке" лидеров общественного мнения РФ, против которых украинцы хотят провести теракт.

Фото: https://politobzor.net/uploads/posts/2020-01/1579694451_1600_1000_max.jpeg

Марков объяснил, что на Украине провели опрос, попросив граждан назвать имена российских журналистов, которых следует ликвидировать.

Запад, по словам политолога, не выразил протест против таких противозаконных опросов.

Политический эксперт опубликовал результаты опроса, который выявил, кого из спикеров РФ больше всего ненавидят на Украине.

Итоги опроса:

55% Владимир Соловьев.

16% Маргарита Симоньян.

13 % Антон Красовский.

8% Семен Пегов.

5% Сергей Мардан.

3% Дмитрий Киселёв.

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