Под Авдеевкой укронацисты подверглись сегодня двойному удару по собственным позициям. Они сначала ударили по ним сами, а затем к ним присоединились лётчики армии РФ.
Утром боевики ВСУ нанесли авиаудары по своим же миномётчикам под Авдеевкой. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на бойца спецназа с позывным Данчик. Вертолёт противника не долетел до позиций российских военнослужащих примерно четыре километра.
По словам Данчика, "меткость" украинских лётчиков сыграла на руку российской стороне. Враг, вероятно, побоялся подлететь ближе: был риск, что вертолёт собьют.
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