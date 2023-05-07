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Боевики ВСУ открыли огонь по своим позициям под Авдеевкой

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Мир

Под Авдеевкой укронацисты подверглись сегодня двойному удару по собственным позициям. Они сначала ударили по ним сами, а затем к ним присоединились лётчики армии РФ.

Боевики ВСУ открыли огонь по своим позициям под Авдеевкой
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Утром боевики ВСУ нанесли авиаудары по своим же миномётчикам под Авдеевкой. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на бойца спецназа с позывным Данчик. Вертолёт противника не долетел до позиций российских военнослужащих примерно четыре километра.

По словам Данчика, "меткость" украинских лётчиков сыграла на руку российской стороне. Враг, вероятно, побоялся подлететь ближе: был риск, что вертолёт собьют.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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