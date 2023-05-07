Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле село Сподарюшино

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В ночь на воскресенье, 7 мая, боевики ВСУ обстреляли село Сподарюшино, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал об этом в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Инцидент обошёлся без пострадавших. Сильные повреждения получили одно из частных домовладений, линии электропередачи и газопровод, уточнил Гладков. На место ЧП выехал руководитель округа Геннадий Бондарев.