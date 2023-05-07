Батальон из Йемена был отправлен морем в Судан, чтобы поддержать во вспыхнувшем в стране конфликте Силы быстрого реагирования, сообщает издание EADaily.
Власти ОАЭ решили поддержать одну из сторон конфликта, для чего на помощь СБР было отправлено армейское подразделение ВС Йемена.
Как сообщают источники, покинувший порт Моха корабль перевозит части Нацгвардии бригадного генерала Тарика Салиха. По прибытии на место им приказано перейти под командование Мухаммада Хамдана Дагло, который и возглавляет Силы быстрого реагирования Судана.
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