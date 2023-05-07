Эмираты отправили помощь одной из сторон конфликта в Судане

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Батальон из Йемена был отправлен морем в Судан, чтобы поддержать во вспыхнувшем в стране конфликте Силы быстрого реагирования, сообщает издание EADaily.

Фото: pixels

Власти ОАЭ решили поддержать одну из сторон конфликта, для чего на помощь СБР было отправлено армейское подразделение ВС Йемена.

Как сообщают источники, покинувший порт Моха корабль перевозит части Нацгвардии бригадного генерала Тарика Салиха. По прибытии на место им приказано перейти под командование Мухаммада Хамдана Дагло, который и возглавляет Силы быстрого реагирования Судана.

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