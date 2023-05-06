РАР: Польша потребует от ЕС наложения санкций на импорт продуктов питания из России

Польское правительство выступит с требованием к Евросоюзу о наложении санкций на импорт российских продуктов питания. Информагентство РАР пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление постпреда Варшавы в Брюсселе Анджея Садося.

Фото: visaapp.ru

Он акцентировал внимание на том, что импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз под предлогом продовольственной безопасности — совершенно неприемлем.

Садось выразил мнение о том, что санкционные ограничения необходимо вводить незамедлительно, особенно, если учесть недавние проблемы ЕС с зерном Украины.