Польское правительство выступит с требованием к Евросоюзу о наложении санкций на импорт российских продуктов питания. Информагентство РАР пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление постпреда Варшавы в Брюсселе Анджея Садося.
Он акцентировал внимание на том, что импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз под предлогом продовольственной безопасности — совершенно неприемлем.
Садось выразил мнение о том, что санкционные ограничения необходимо вводить незамедлительно, особенно, если учесть недавние проблемы ЕС с зерном Украины.
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