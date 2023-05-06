РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В связи с санкциями Евросоюза Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов в рамках выполнении требований международных клиринговых центров Euroclear и Clearstream. Эта процедура касается ценных бумаг, которые номинированы в иностранной валюте и проходят через указанные организации.

Фото: phonoteka

В результате такой сегрегации активы, номинированные в долларах и евро, могут быть подвергнуты риску замораживания. Согласно информации от местного брокера Halyk Finance, возможны задержки в сделках на казахстанской фондовой бирже (KASE) с 1 мая.

Процедура сегрегации позволяет отделить деньги инвестора от капитала управляющей компании и изолировать вложения, что облегчает определение количества клиентов из России и Белоруссии. Также она позволяет понять, какими ценными бумагами они владеют.

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