Посол Казахстана в США заявил о полном соблюдении санкций против России

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев, выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, заявил, что его страна не собирается содействовать обходу западных санкций.

Фото: phonoteka

"И позвольте мне повторить: Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнёрами, привержен обеспечению соблюдения санкций и тому, чтобы не содействовать обходу санкций", — цитирует казахстанского посла ТАСС.

Ашикбаев также обратился к странам Западам с просьбой по обеспечению "равного и непредвзятого отношения к тем странам, которые соблюдают санкционную политику", и "равных условий для всех заинтересованных сторон".

При этом, по словам посла, для Казахстана и стран Центральной Азии вообще западные санкции стали "чрезвычайно сложным вопросом".

"В конце концов, быстрого взгляда на политическую карту достаточно, чтобы понять, что Центральная Азия окружена юрисдикциями, в отношении которых введены санкции, что речь идет о чрезвычайно сложном вопросе для жителей Центральной Азии. Я бы даже сказал, что речь идет об экономическом выживании", — подчеркнул посол.

Стоит заметить, что власти Казахстана и ранее заявляли о том, что не будут способствовать обходу антироссийских санкций. Вместе с тем в Астане подчёркивали тесные экономические связи с Россией.

При этом очевидно, что Вашингтон стал значительно усиливать нажим на Казахстан и другие страны Центральной Азии, требуя соблюдения антироссийских санкций.

Впрочем, по соседству с этими странами также расположен Иран, против которого США и европейские страны также ввели санкции. Кроме того, непростые отношения у Запада и с Китаем.

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