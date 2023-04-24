Всё ради изоляции: ЕС посулит "пряник" дружественным России странам

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз составляет — или даже уже составил, как утверждает издание Politico — детальные планы развития сотрудничества с дружественными России государствами. К числу таковых относят Казахстан, Бразилию, Нигерию, Чили. Таким образом в Брюсселе рассчитывают добиться изоляции Москвы.

Как отмечает вышеупомянутое издание, акцент в этих планах "явно делается на пряниках, а не на кнутах".

"Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения", — цитирует издание один из документов.

Каким образом должна работать эта политика "пряника"? Да в общем-то, ничего оригинального. В Евросоюзе намерены развивать торговые связи с этими государствами. А кроме того, полагают необходимым сформировать индивидуальные предложения для них в разных сферах: миграции, энергетике, экономическом развитии и координации в области безопасности.

Как отмечается, инициативы министры иностранных дел стран Европейского сообщества обсудят уже сегодня, 24 апреля. И как заявил один высокопоставленный европейский дипломат, это "громадная переориентация" внешнеполитических методов Евросоюза. Не самой внешней политики, а того, как она проводится.

Выбор государств, конечно же, случайным не является. Все они так или иначе богаты видами сырья, которые необходимы Евросоюзу: энергоресурсы, редкие металлы и так далее.

Особое внимание уделено Казахстану. С одной стороны, в Евросоюзе хотят обеспечить невозможность обхода санкций с помощью этого государства. С другой, подчёркивают желание Казахстана нарастить поставки нефти в Европу в обход российской территории. Чему в ЕС, судя по всему, намерены всемерно содействовать.

Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной, одиннадцатый по счёту, пакет антироссийских санкций. В Брюсселе ранее обещали сосредоточиться на устранении "лазеек" в обходе этих санкций.

Однако же возникает вопрос, насколько долговременными окажутся все эти инициативы. То есть сегодня ЕС проявляет заинтересованность в сотрудничестве с этими странами (а раньше что мешало?), но вопрос, будет ли ЕС заинтересован в нём завтра.

Ранее как США, так и их европейские союзники неоднократно демонстрировали готовность не соблюдать соглашения, если сочтут их не отвечающим их интересам. И не важно, на какой срок эти соглашения подписывались, это никогда не было особой проблемой.

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