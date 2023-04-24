Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Всё ради изоляции: ЕС посулит "пряник" дружественным России странам

2:51
Экономика

Евросоюз составляет — или даже уже составил, как утверждает издание Politico — детальные планы развития сотрудничества с дружественными России государствами. К числу таковых относят Казахстан, Бразилию, Нигерию, Чили. Таким образом в Брюсселе рассчитывают добиться изоляции Москвы.

Всё ради изоляции: ЕС посулит "пряник" дружественным России странам

Как отмечает вышеупомянутое издание, акцент в этих планах "явно делается на пряниках, а не на кнутах".

"Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения", — цитирует издание один из документов.

Каким образом должна работать эта политика "пряника"? Да в общем-то, ничего оригинального. В Евросоюзе намерены развивать торговые связи с этими государствами. А кроме того, полагают необходимым сформировать индивидуальные предложения для них в разных сферах: миграции, энергетике, экономическом развитии и координации в области безопасности.

Как отмечается, инициативы министры иностранных дел стран Европейского сообщества обсудят уже сегодня, 24 апреля. И как заявил один высокопоставленный европейский дипломат, это "громадная переориентация" внешнеполитических методов Евросоюза. Не самой внешней политики, а того, как она проводится.

Выбор государств, конечно же, случайным не является. Все они так или иначе богаты видами сырья, которые необходимы Евросоюзу: энергоресурсы, редкие металлы и так далее.

Особое внимание уделено Казахстану. С одной стороны, в Евросоюзе хотят обеспечить невозможность обхода санкций с помощью этого государства. С другой, подчёркивают желание Казахстана нарастить поставки нефти в Европу в обход российской территории. Чему в ЕС, судя по всему, намерены всемерно содействовать.

Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной, одиннадцатый по счёту, пакет антироссийских санкций. В Брюсселе ранее обещали сосредоточиться на устранении "лазеек" в обходе этих санкций.

Однако же возникает вопрос, насколько долговременными окажутся все эти инициативы. То есть сегодня ЕС проявляет заинтересованность в сотрудничестве с этими странами (а раньше что мешало?), но вопрос, будет ли ЕС заинтересован в нём завтра.

Ранее как США, так и их европейские союзники неоднократно демонстрировали готовность не соблюдать соглашения, если сочтут их не отвечающим их интересам. И не важно, на какой срок эти соглашения подписывались, это никогда не было особой проблемой.

Россия ответила на персональные санкции Запада
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз казахстан
Новости
Певица Вера Брежнева: "Раньше удобно было обманывать себя. Но сейчас — только правда"
Певица МакSим объявилась в Сети после скандала с сорванными концертами
В России разработали дроны-камикадзе для уничтожения западных танков
Зеленский отобрал десять кураторов штурмовых бригад для своего контрнаступления
Качиньский: Польша не желает никаких компромиссов по Украине
СБУ задержало офицера спецназа Украины за провал операции по угону российского самолёта
Венгрия против введения даже частичных санкций в отношении атомной отрасли РФ
Камилла Паркер-Боулз пригласила на коронацию Карла III своего бывшего мужа Эндрю
Опубликованы видеокадры прохода морских дронов ВСУ в гавань Севастополя
Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье дрона ВС Украины
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
Сырский заявил, что ВСУ "активно контратакуют" в районе Бахмута
The Washington Post: Украина планировала нанести удары по Москве или Новороссийску 24 февраля 2023 года
В Хабаровском крае приняли закон о наставничестве в отношении несовершеннолетних
У России есть хороший шанс выиграть борьбу за души украинцев
Молочников высмеял новый клип Shamаn и лишился подписчиков: Хорошо сидеть в Америке
Американская разведка дала прогноз по поводу шансов ВСУ на захват Крыма этим летом
В Башкирии вандалы украли туалет для туристов возле водопада
The Washington Post: в Киеве признают, что часть операций армии Украины контролируют США
МО РФ: Черноморский флот отразил атаку надводных БПЛА армии Украины
Sport24: Гасилин заявил, что скандальный трюк с Азмуном Дзюба проделывал неоднократно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников