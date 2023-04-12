В России не приживётся аналог Евровидения, заявил музыкальный критик

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что создание аналога Евровидения с иностранным форматом и идеологией не является лучшим решением.
Он предлагает организовать уникальное соревнование и пригласить дружественные государства для участия в нём. Рудченко уверен, что России нужен свой песенный конкурс с уникальным форматом и идеологией.
"Зачем России Евровидение, если там принципиально другие взгляды на победу, критерии другие, совсем другая идеология самого конкурса. Можно сделать абсолютно другой, дружественный конкурс для дружественных стран", — заявил он в беседе с Телеканалом "360".
Он считает, что создание аналога Евровидения с иностранным форматом не будет иметь такого же влияния на музыкальную индустрию. Павел Рудченко также предлагает пригласить дружественные государства для участия в новом конкурсе. Это позволит укрепить музыкальные связи между странами и создать новые возможности для музыкантов и продюсеров.
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