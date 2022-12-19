Пользователи в Сети посмеялись над обидой Киева на организаторов ФИФА.
Ранее официальный аккаунт Украины опубликовал сообщение с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Таким образом власти Киева отреагировали на отказ организаторов транслировать речь Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира.
"Это вам не Евровидение", — написал MartinMureithi.
Пользователи в комментариях лишь посмеялись над этими словами. Они поддержали организаторов ЧМ в том, что спортивные конкурсы должны оставаться политически нейтральными.
"Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — заявил SatnuuR.
А один из комментаторов уверен, что таким образом организаторы ФИФА помогли Зеленскому избежать освистывания и высмеивания.
"ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его заявления", — написал пользователь r_0904.
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