Политолог Ищенко назвал главный признак проигрыша Западом информационной войны

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Политолог Ростислав Ищенко опроверг мнение о том, что Россия проигрывает информационную войну Западу. Он подчеркнул, что Москва одержала свою первую победу именно в этой сфере.

Фото: ya.ru

Эксперт отметил, что в России нет истерических заявлений по поводу новостей, которые появляются на страницах американских изданий. В это время США и Европа впадают в панику после статей российских журналистов, указал Ищенко.

"Они всячески пытаются блокировать распространение российских СМИ на своей территории", — отметил он в беседе с "Военным делом".

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