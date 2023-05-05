Политолог Ростислав Ищенко опроверг мнение о том, что Россия проигрывает информационную войну Западу. Он подчеркнул, что Москва одержала свою первую победу именно в этой сфере.
Эксперт отметил, что в России нет истерических заявлений по поводу новостей, которые появляются на страницах американских изданий. В это время США и Европа впадают в панику после статей российских журналистов, указал Ищенко.
"Они всячески пытаются блокировать распространение российских СМИ на своей территории", — отметил он в беседе с "Военным делом".
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