Атака украинскими беспилотниками на Кремль показала, что вооружённый конфликт на Украине приближается к серьёзной эскалации. Киевский режим ожидает "жаркая весна". Об этом сообщила аналитик Фрида Гитис в материале для CNN.
"Что бы ни происходило в ночном небе над Москвой, это ещё один признак того, что будет очень жаркая весна для Украины. Боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этого конфликта", — отметила она.
Более того, провальное наступление украинской армии или недостаточный успех ВСУ лишат Киев поддержки со стороны Запада. Тогда все надежды Незалежной на захват Крыма и республик Донбасса потерпят крах, предупредила Гитис.
"Запад может потерять терпение и потребовать от Киева уступок Москве", — заключила журналист.
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