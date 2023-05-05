Жители Германии перестали экономить газ и увеличили его потребление

Жители Германии перестали прислушиваться к советам правительства и увеличили потребление газа. Об этом пишет EADaily.

Фото: ФБА

По информации издания, в последнюю неделю апреля Берлин впервые за весь период энергетического кризиса нарушил свои обязательства в ЕС об экономии ресурсов.

"Вместо сокращения в Германии увеличили потребление газа", — подтвердил руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в соцсетях.

Расходование газа в ФРГ бьёт все рекорды по сравнению с прошлым годом и средними показателями за предыдущие пять лет. Отмечается, что в Германии не только домохозяйства, но и предприниматели перестали экономить голубое топливо. При этом для бизнес-сообщества энергоресурсы по-прежнему остаются дорогими.

Как подчёркивается в материале, увеличение потребления газа прежде всего связано с холодной весной в Евросоюзе.

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